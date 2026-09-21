Reformas: ¿El TE intenta callar a la ciudadanía?

Sorprendidos, así quedaron los representantes de partidos políticos y el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales al descubrir que el Tribunal Electoral (TE) incluyó entre sus propuestas de modificación al Código Electoral la eliminación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) bajo el argumento de que las circunstancias que motivaron su creación han cambiado.

Uno de los diputados que expresó su desconcierto por esta decisión fue Alaín Cedeño, del Partido Realizando Metas (RM), quien no entiende cómo los magistrados, que se supone deberían ser los principales interesados en que la sociedad civil participe en la construcción de las normas que regularán el proceso electoral, pretenden limitar su opinión, cuando en ninguna de las sesiones de la Comisión abordaron el tema.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Advirtió que la intervención de la ciudadanía es fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral; por ello, la Asamblea analizará a profundidad los cambios propuestos.

La eliminación de la Comisión no es lo único que ha llamado la atención de Cedeño; el documento también omite aspectos que fueron discutidos y aprobados en las mesas de trabajo, dando a entender que la intención del TE es que su postura impere en el mismo.

"La ciudadanía debe tener la oportunidad de dar su opinión sobre un tema tan importante como es el de elegir a las autoridades en el periodo electoral", subrayó a Panamá América.

Aunque reiteró que no le parece acertada la propuesta de los magistrados, esperará que inicie la discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, para conocer su justificación.

El diputado cree que a los magistrados no les agradó que algunas de sus propuestas fueran rechazadas por la CNRE; por ello, buscan eliminarla, pero así como su derecho es presentar la iniciativa, el de la Asamblea es analizarla e introducir los cambios que consideren pertinentes para asegurar que la población tenga voz en la discusión.

Por su parte, Raúl Troncoso, representante del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, recordó que la base de la CNRE es precisamente aportar al debate un enfoque libre de intereses políticos; por tanto, su eliminación sería un cambio "drástico", especialmente para quienes están en desventaja frente a los partidos.

Agregó que el Foro se siente muy "apenado y decepcionado" de la propuesta del TE, cuyo objetivo es relegar la Comisión, después de más de 30 años de existencia, a un ente meramente consultivo y sin decisión en la conformación de las reformas electorales.

Troncoso reconoció que los partidos políticos son un pilar fundamental de la democracia, como establece la Constitución, pero ello no quiere decir que lo que se analice en la CNRE deba ceñirse únicamente a su opinión; la visión de quienes aspiran a mejorar el país es crucial.

Aunque el representante del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales optó por no especular sobre el desenlace que tendrá el tema en el Legislativo, recalcó que sería una "pena" que los diputados pensaran en tomar las decisiones únicamente entre ellos y el TE.

Lamentó que propuestas de este tipo desluzcan el trabajo que ha venido haciendo la Comisión en aras de buscar lo mejor para el país a través de una norma equitativa; no obstante, estará a la expectativa de los cambios que puedan surgir en la Asamblea.

Los magistrados aclararon que la derogación del artículo No. 136 del Código Electoral no constituye un retroceso en materia de participación ciudadana ni una disminución de los espacios de deliberación democrática; al contrario, su objetivo es adecuar el procedimiento de reforma electoral al diseño constitucional vigente para que los mecanismos sean compatibles con la realidad política actual.

Para el magistrado Narciso Arellano, una prueba de que la CNRE ha perdido su esencia "paulatinamente" está en que las sugerencias que llevan a la Asamblea no son asumidas ni aprobadas.

Sin embargo, el analista político Jaime Porcell, considera que el TE hizo algo similar al convocar durante nueve meses a distintos actores para luego presentar al Legislativo un proyecto que "ignora de forma olímpica" lo acordado.

Argumenta que, aunque la entidad tiene la facultad de impulsar las reformas que considere necesarias, eso no los autoriza a desconocer los acuerdos construidos con la sociedad, menos a presentar un proyecto que solo refleja su propia visión ni a eliminar la CNRE que, a su parecer, es el único espacio donde todos los sectores tienen voz.

Porcell considera que, ahora, el rumbo de la democracia panameña está en manos de los diputados, que deberán, a través de la Comisión de Gobierno, evaluar la propuesta.