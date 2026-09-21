Panamá se instala y piensa en el juego ante la India

La selección mayor de Panamá se encuentra instalada en el hotel de concentración en la ciudad de Bengaluru, y piensa en el partido amistoso que tendrá contra el equipo local.



El juego de fogueo entre Panamá y la India está contemplado para realizarse este viernes a las 8:30 a. m. (hora istmeña).

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.



El equipo panameño, que llega con 14 jugadores de la Copa del Mundo 2026, cuenta con sangre joven y el técnico Thomas Christiansen ha dejado claro que puntualmente en este partido dará minutos de juego a los futbolistas con menos recorrido en el equipo mayor.



El seleccionado de India es dirigido por el técnico Khalid Jamil, de 49 años, quien ha reiterado que mira a Panamá como un rival fuerte y resalta que viene de estar en la pasada Copa del Mundo 2026.



El seleccionado mayor panameño tendrá también que jugar ante Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre, y luego se medirá al ganador del partido entre Japón y Ecuador.