India
Panamá se instala y piensa en el juego ante la India
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Panamá viajó con 14 jugadores mundialistas, cuenta con sangre joven en el equipo.
Noticias Relacionadas
-
Gianna Woodruff, Nathalee Aranda y Didier Rodríguez lideran el atletismo panameño rumbo a los Juegos Suramericanos
La selección mayor de Panamá se encuentra instalada en el hotel de concentración en la ciudad de Bengaluru, y piensa en el partido amistoso que tendrá contra el equipo local.
El juego de fogueo entre Panamá y la India está contemplado para realizarse este viernes a las 8:30 a. m. (hora istmeña).
Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.
El equipo panameño, que llega con 14 jugadores de la Copa del Mundo 2026, cuenta con sangre joven y el técnico Thomas Christiansen ha dejado claro que puntualmente en este partido dará minutos de juego a los futbolistas con menos recorrido en el equipo mayor.
El seleccionado de India es dirigido por el técnico Khalid Jamil, de 49 años, quien ha reiterado que mira a Panamá como un rival fuerte y resalta que viene de estar en la pasada Copa del Mundo 2026.
El seleccionado mayor panameño tendrá también que jugar ante Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre, y luego se medirá al ganador del partido entre Japón y Ecuador.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.