/ / /

India

Panamá se instala y piensa en el juego ante la India

Publicado 2026/09/21 19:15:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

Panamá viajó con 14 jugadores mundialistas, cuenta con sangre joven en el equipo.

El técnico Thomas Christiansen y el jugador Davis Murillo a su llegada a la India,. Foto: FPF/IA

El técnico Thomas Christiansen y el jugador Davis Murillo a su llegada a la India,. Foto: FPF/IA

Noticias Relacionadas

La selección mayor de Panamá se encuentra instalada en el hotel de concentración en la ciudad de Bengaluru, y piensa en el partido amistoso que tendrá contra el equipo local.


El juego de fogueo  entre Panamá y la India está contemplado para realizarse   este viernes a las 8:30 a. m. (hora istmeña).

Encuentra más noticias de Panamá América en Google

Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.


El equipo panameño, que llega con 14 jugadores de la Copa del Mundo 2026, cuenta con sangre joven y el técnico Thomas Christiansen ha dejado claro que puntualmente en este partido dará minutos de juego a los futbolistas con menos recorrido en el equipo mayor.


El seleccionado de India es dirigido por el técnico Khalid Jamil, de 49 años, quien ha reiterado que mira a Panamá como un rival fuerte y resalta que viene de estar en la pasada Copa del Mundo 2026.


El seleccionado mayor panameño tendrá también que jugar ante Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre, y luego se medirá al ganador del partido entre Japón y Ecuador.  

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía