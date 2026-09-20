Bagatrac y Meco rehabilitarán vía Panamericana entre David y la frontera con Costa Rica

El consorcio Enlaces Viales de Panamá, integrado por las empresas Bagatrac y Constructora Meco, S.A. se hará cargo de la primera fase de la rehabilitación de la carretera Panamericana entre David y la frontera con Costa Rica.

El proyecto será construido a un costo de 17 millones 997 mil 825 dólares ($17,997,825.00).

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El consorcio recibió el puntaje máximo (100) por parte de la comisión evaluadora de la licitación, mientras que el otro competidor, consorcio CPA David, conformardo por CUSA y Toronto Global Holdings, recibió 93.29 puntos.

Esta etapa se desarrollará en el acceso a la cabecera chiricana, desde el occidente, y contempla la construcción de intercambiadores en la zona de hospitales y en el área industrial y comercial.

Se incluye la construcción de dos puentes vehiculares de dos carriles y tres puentes peatonales en puntos estratégicos como el hospital materno infantil, la Unachi y el Mall Chiriquí.

El consorcio dispondrá de dos años para entregar la obra.