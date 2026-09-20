'Sardinas más flaquitas', uno de los efectos que ocasionó la falla en el afloramiento de 2025 en el Golfo de Panamá

La ausencia del fenómeno estacional de afloramiento marino durante la temporada seca de 2025 afectó a las poblaciones de peces en el Golfo de Panamá, provocando que especies como la sardina presentaran un peso notablemente inferior al habitual.

"Las sardinas que recogieron ese año están más flaquitas que las que normalmente recogen en una temporada regular de afloramiento. Una sardina flaquita no puede meterse en una lata para vender porque no reúne los requisitos para el consumo", expuso Anabell Cornejo, gerente de Monitoreo Marino del Instituto Smithsonian, durante el Café Científico de Senacyt.

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En 2025 el afloramiento no se consolidó en la Bahía de Panamá. La temperatura del agua apenas descendió durante un periodo muy breve e insuficiente para trasladar los nutrientes del fondo a la superficie.

El afloramiento, de acuerdo con Cornejo, es un proceso clave que ocurre habitualmente entre enero y febrero, cuando los vientos alisios del norte desplazan las aguas superficiales y permiten que emerjan desde el fondo marino aguas frías, saladas y cargadas de nutrientes.

Este evento crea un "bufet" natural esencial para que las especies juveniles se alimenten, crezcan y sostengan la productividad de los recursos pesqueros locales.

El fallo del afloramiento impactó de diferentes maneras entre ellas a la cadena alimenticia marina, derivando en la recolección de sardinas sustancialmente más flacas en comparación con las de una temporada regular.

Este cambio trasciende al sector comercial: las sardinas que no alcanzan el grosor y tamaño estándar no cumplen con los requisitos mínimos de calidad para el consumo ni para su procesamiento e inserción en latas para venta, evidenciando las consecuencias económicas y ecológicas que genera la alteración de los ciclos marinos estacionales.

Además hay que destacar que el afloramiento ayuda a proteger a los arrecifes coralinos del estrés térmico.

Los científicos sugieren que una reducción significativa en los patrones de viento fue la causa de este evento sin precedentes, revelando cómo la alteración del clima puede modificar rápidamente procesos oceánicos fundamentales, que han ofrecido sustento a comunidades costeras pesqueras por miles de años.

Fenómeno de El Niño

Con respecto a cómo podría afectar el Fenómeno del Niño el próximo afloramiento, Cornejo dijo que a su criterio este podría ser débil.

"Todavía falta tomar más información y esperar que pasen los meses más importantes, para ver si en diciembre tenemos un retorno a las condiciones normales para que entonces se preste el sistema para tener un afloramiento en enero. Aunque las proyecciones hoy en día no son suficiente y el sistema nos engaña", expuso.