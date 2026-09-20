Cciap: Trabajo conjunto, la clave para avanzar en la competitividad de Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) advirtió que el país no necesita más diagnósticos sobre competitividad, sino avanzar en la ejecución de las estrategias que ya han sido diseñadas y convertirlas en resultados concretos.

Tras la realización del XVIII Foro Nacional para la Competitividad, el gremio empresarial destacó que mejorar la posición competitiva de Panamá requiere una agenda conjunta entre el Gobierno, el sector privado, la academia y los trabajadores, con responsabilidades definidas, indicadores y seguimiento.

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La Cciap señaló que la Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 ya establece una hoja de ruta para el país. De acuerdo con el segundo informe de implementación, la estrategia contempla 32 acciones estratégicas desarrolladas mediante 285 hitos de implementación. El 50% de las acciones ha sido culminado, mientras que otro 47% se encuentra en ejecución.

Entre los avances mencionados se encuentra la Marca País; sin embargo, su verdadero valor dependerá de que la promesa que Panamá proyecte hacia afuera coincida con la experiencia que ofrece como país.

El gremio empresarial también destacó el talento preparado para lo que demanda el mercado. Un Estado más ágil y digital. Seguridad jurídica. Infraestructura eficiente. Una plataforma logística capaz de capturar más valor. Instituciones que funcionen.

La Cciap considera que la colaboración entre sector privado, Gobierno, academia y trabajadores no puede quedarse como una frase de foro, sino que tiene que ser un modelo de trabajo.

Agrega que el sector público crea condiciones y ejecuta políticas, mientras que el sector privado invierte, innova y genera empleo. En tanto, la academia forma talento, investiga y conecta conocimiento con las necesidades del país. Los trabajadores aportan experiencia, capacidades y una visión indispensable sobre productividad, formación y empleo.

"Son cuatro sectores sentados en una misma mesa. Si cada uno avanza por su lado, perdemos tiempo. Si alineamos objetivos y responsabilidades, multiplicamos resultados", sostiene el gremio.

El gremio indica que Panamá ya tiene una ruta y ahora toca acelerar. Menos dispersión y más coordinación, menos intención y más acción, menos discurso y más resultados.