China endurece sus controles fronterizos con una normativa centrada en la seguridad nacional

El pasado martes, Beijing amplió su marco legal para limitar la movilidad de sus habitantes mediante la implementación de las Disposiciones sobre Administración de Entrada y Salida.

Estas normativas, avaladas por el Consejo de Estado el 31 de julio y vigentes desde el 15 de septiembre, otorgan la facultad de prohibir la salida del territorio nacional a aquellos individuos acusados de realizar actividades ilícitas vinculadas con la exportación tecnológica que amenacen la seguridad industrial o tecnológica del país.

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Compuesto por 19 artículos, este reglamento representa la modificación más relevante en la política migratoria de China desde la promulgación de la ley correspondiente en 2013.El articulado estipula que cualquier ciudadano que cometa acciones ilícitas o delictivas en el exterior que atenten contra la seguridad nacional enfrentará una prohibición para abandonar nuevamente el territorio chino por un lapso de entre seis meses y tres años, computados a partir de su retorno.

Dicha medida punitiva recaerá también sobre quienes transgredan las normativas de importación o exportación tecnológica si tal infracción pone en peligro la seguridad industrial.

Asimismo, el artículo inicial explicita que el propósito del reglamento es salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de la nación, facultando a las autoridades a omitir la notificación a los implicados cuando dicha advertencia pueda comprometer una investigación activa.

En tanto, los extranjeros podrán ver denegada su entrada entre uno a cinco años si aportan información falsa en una solicitud de visado o en el puesto fronterizo, o si figuran en listas oficiales de sanciones, según detalla el bufete DLA Piper en un análisis dirigido a empresas multinacionales, reporto infobae.com