Cerca de 1,100 personas buscan entrar a programas del Mides en Chame y San Carlos

Un total de 1,077 personas en los distritos de Chame y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, se encuentran en lista de espera para ingresar a los programas de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La cifra fue dada a conocer por Eder Valdés, director encargado de Inclusión y Desarrollo Social de la institución, durante la presentación de las vistas presupuestarias.

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El funcionario adelantó que se proyecta la incorporación formal de estos nuevos aspirantes para el mes de diciembre.

Respecto a la cobertura actual, Valdés detalló que solo en el distrito de Chame se contabilizan 1,224 beneficiarios activos. De este grupo, 1,046 corresponden al programa 120 a los 65, 113 a Ángel Guardián, 63 a Red de Oportunidades y 2 al bono alimenticio.

Esta asignación representa una inversión trimestral de $413,430 en el área, desembolsados de manera directa a los usuarios a través de la tarjeta Clave Social.

Presupuesto

El Mides cuenta con una recomendación presupuestaria de $191,834,744 para la vigencia fiscal de 2027. Del total asignado, $29,210,954 estarán destinados a funcionamiento, $144,316,655 a inversiones propias y $18,307,135 a transferencias descentralizadas dirigidas al Senadis, la Senniaf y la Senadap.

La ministra de la cartera, Beatriz Carles, manifestó que la cifra representa un déficit de 100 millones de balboas respecto al monto originalmente solicitado. A pesar de la reducción, la institución confía en hacer frente a los programas de transferencia monetaria condicionada -como 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Nutricional Senapan- para velar por el desarrollo humano y la protección social de la niñez, la juventud, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad y la familia.