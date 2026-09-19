La representación diplomática de China en Panamá conmemoró el 77 aniversario de la República Popular China y destacó el fortalecimiento de los lazos bilaterales, subrayando que a nueve años del establecimiento de relaciones diplomáticas, el comercio entre ambas naciones se ha duplicado y la inversión china en el país se ha multiplicado por seis.

El encuentro sirvió para repasar los hitos de la relación bilateral y el rol de China en la gobernanza global.

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Asimismo, se enfatizó el compromiso compartido de impulsar el desarrollo económico, cultural y tecnológico bajo principios de beneficio mutuo.

En su intervención, el embajador china, Zhang Xiangyan, destacó puntos claves de la relación entre ambas naciones.

Sobre la soberanía del Canal de Panamá, reiteró su respaldo a la soberanía y neutralidad permanente del Canal de Panamá, reconociendo su impacto crucial para el comercio internacional y ratificando que "el Canal es panameño, y seguirá siendo panameño".

En el ámbito económico destacó que cerca de 200 empresas chinas operan actualmente en el país, impulsando proyectos de infraestructura de gran envergadura como el Cuarto Puente sobre el Canal, obra que beneficiará la movilidad de aproximadamente un millón de panameños.

En materia de intercambio comercial, Xiangyan dijo que las exportaciones agropecuarias, destacando productos como el café, han experimentado un crecimiento exponencial desde el inicio de los lazos diplomáticos.

Sobre cooperación social y cultural expresó que más de 10,000 panameños han participado en programas de capacitación en China y más de 400 estudiantes han accedido a becas universitarias, fortaleciendo los puentes de entendimiento entre ambas sociedades.

Visión Conjunta hacia el Futuro

Bajo una estrategia estructurada en tres ejes —confianza mutua, remos de cooperación y velas de la amistad—, China y Panamá buscan estrechar lazos en áreas clave como agricultura, salud, ciencia y tecnología, facilitando el acceso de productos panameños al mercado asiático y consolidando una ruta de desarrollo compartido.

"Aunque el camino sea largo, si avanzamos, llegaremos; aunque la tarea sea difícil, si actuamos, la lograremos", destacaron el diplomático durante el brindis por la prosperidad y la amistad entre ambas naciones.