Reportan explosión de gran magnitud en el PH Quarry Heights en Bijao

Una explosión de grandes magnitudes se reportó en el complejo de edificios PH Quarry Heights, ubicado en Bijao, provincia de Coclé.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, todo apunta a que se trató de un vehículo que explotó. Sin embargo, otra versión que se maneja en el lugar indica que se trató de una fuga de gas.

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Lo cierto es que la explosión fue de gran magnitud y se sintió en los alrededores, al punto que afectó la estructura de varios apartamentos del complejo de playa.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia, pero hasta el momento no se ha reportado si hay personas heridas.

Testigos relatan la magnitud del estruendo

Testigos del hecho relataron lo que vieron y escucharon. "Gracias a Dios y a la Virgen que ese muchacho no estaba ahí adentro", dijo una persona que se encontraba en el lugar.

"El carro explotó, ese carro estaba ahí", narró un testigo. El estruendo fue tal que el inmueble quedó severamente afectado. "Todo el edificio prácticamente se destruyó, todo, todo", agregó.

"Todos los que están en el Q9 están explotados", señaló otra persona.

Hasta el momento no se sabe si hay personas heridas o atrapadas. "No sé si hay gente adentro, no se sabe. Se cree que no", indicó un testigo.

Sobre el joven que acababa de llegar en el auto afectado, los presentes aseguraron que se encuentra fuera de peligro. "Acababa de llegar, tenía su carro abriéndolo y él se vino para acá y explotó. El muchacho está bien, no le pasó nada", relataron. "Al carro se le explotó todo, obviamente", concluyeron.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia, por lo que por el momento las autoridades no han emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.