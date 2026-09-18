Reik regresa a Panamá: esto se sabe del concierto de noviembre

Reik volverá a Panamá. La agrupación mexicana confirmó que ofrecerá un concierto el próximo 14 de noviembre en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, como parte de su nueva visita al país.

La noticia ya comenzó a mover a sus seguidores, pues la venta de entradas arrancó este 17 de septiembre a través de Ticketplus, plataforma utilizada para la comercialización de boletos de distintos eventos en Panamá.

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El anuncio del concierto fue realizado por la propia banda en sus redes sociales, donde expresó su emoción por reencontrarse con el público panameño. “¡Panamá! Qué emoción volver a verlos!”, escribió Reik.

Esta será una nueva visita del grupo al país. Reik ya se presentó en la Arena Roberto Durán en junio de 2019, por lo que el mismo escenario volverá a recibir a Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín.

La agrupación, originaria de Mexicali, Baja California, se ha mantenido vigente en la música latina con un repertorio que incluye canciones como “Noviembre Sin Ti”, “Ya Me Enteré” y “Creo en Ti”, temas que forman parte de sus presentaciones en vivo.

Con el inicio de la venta de entradas, los fanáticos panameños ya pueden asegurar su asistencia al concierto del 14 de noviembre, una fecha que marcará el regreso de Reik a los escenarios del país después de su presentación de 2019.

La cita será en la Arena Roberto Durán, donde el trío mexicano volverá a encontrarse con sus seguidores para interpretar parte de los temas que han marcado su trayectoria.