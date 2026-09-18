CAPAC respalda creación del programa 'AbonoPaTi' para la compra de viviendas nuevas

La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) expresó su satisfacción tras la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 35 de 17 de septiembre de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional crea el programa "AbonoPaTi", una iniciativa orientada a facilitar la adquisición de vivienda nueva en el país.

El programa contempla un aporte no reembolsable de $3,000 destinado a complementar el abono inicial para propiedades cuyo valor de venta no supere los $80,000.

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Para aplicar al beneficio, la normativa establece que el comprador deberá aportar como mínimo el 1% del precio de compra, manteniendo la opción de combinar este auxilio con los beneficios del Régimen de Intereses Preferenciales.

"Esta iniciativa constituye un paso importante para recuperar y facilitar el acceso de los panameños a una vivienda propia, especialmente de las familias de menores ingresos, así como para reactivar la actividad económica nacional", destacó el gremio de la construcción a través de un comunicado.

Impulso a la economía y generación de empleos

Desde la perspectiva de la CAPAC, la implementación de "AbonoPaTi" no solo tiene un alcance social al reducir los obstáculos financieros de las familias de clase trabajadora, sino que actuará como un catalizador para la industria inmobiliaria:

Reduce la barrera de entrada que representa el pago del abono inicial para los compradores de primer hogar y stimula el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales de interés prioritario a nivel nacional.

Además, promueve la creación y sostenimiento de empleos directos e indirectos en toda la cadena de suministros de la construcción.

El gremio reiteró su compromiso de colaborar de forma articulada con las autoridades gubernamentales para asegurar la ejecución efectiva del programa en beneficio de la población panameña.