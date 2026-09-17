Jugarreta para sacar a Martinelli de presidencia de partido RM

A las expectativas sobre los cambios que los diputados introducirán al paquete de reformas electorales, se le suma la denuncia formulada por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

En su cuenta de Instagram, Martinelli dijo que se enteró de una "sucia jugarreta política", que le quieren hacer en la Asamblea con las reformas electorales, cuando llegue a segundo debate.

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"Quieren introducir una serie de cambios para que yo no pueda ser presidente del partido Realizando Metas", señaló Martinelli.

Agregó que creen que así lo descabezan a él y al partido, sin embargo, están equivocados.

El exmandatario recordó que primero lo sacaron de la contienda política en 2024, además de desacreditarlo, exiliarlo y hacerlo pelear con su familia y socios de negocios.

"Han tratado de todo. Lo único que no han tratado, hasta ahora, es de matarme", expresó.

El actual presidente de Realizando Metas fue categórico al señalar que va a pelear y defender su partido.'

2022

Realizando Metas se constituye como partido político y escoge a Ricardo Martinelli como su presidente. 2024

Realizando Metas gana las elecciones a pesar de que inhabilitaron a Martinelli.

"El que me saquen de la presidencia del partido Realizando Metas no significa el fin de Ricardo Martinelli, eso es solo el principio. Ténganlo bien claro", subrayó.

Martinelli se encuentra asilado en Colombia desde mayo de 2025.

Panamá América intentó obtener una versión de copartidarios del expresidente sobre esta denuncia pero no fue posible.

Se llamó a Alma Cortés, directiva de RM, quien escribió que no podía hablar en ese momento.

También se intentó comunicar a Luis Eduardo Camacho y Alaín Cedeño, ambos diputados de RM y parte de su directiva, sin embargo no respondieron su celular.

Con las reformas electorales en primer debate, todavía se desconoce la posición y reformas que quieran introducirle las bancadas del Legislativo, tanto en la comisión de Gobierno, como en el Pleno de la Asamblea.

La sesión permanente de la comisión se reanuda el próximo miércoles.