Decomisan más de 5,500 paquetes de droga y detienen a dos colombianos al sur de Punta Burica

Las autoridades panameñas decomisaron 5,529 paquetes con presunta sustancia ilícita y aprehendieron a dos ciudadanos colombianos durante una operación contra el tráfico marítimo de drogas en aguas del Pacífico, informó este jueves la Procuraduría General de la Nación.

Según detalla la nota, la incautación se registró en la madrugada de este jueves en alta mar, al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, durante labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

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La operación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí, con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que ubicó una embarcación en la que viajaban dos tripulantes y se transportaban varios bultos que contenían la presunta sustancia ilícita.

Tras la intervención de la embarcación, los dos ocupantes, ambos de nacionalidad colombiana, fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni su peso, aunque la mayoría de estos alijos decomisados en Panamá son de cocaína y los paquetes pesan un kilo cada uno.

Panamá es utilizado como puente de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino principal EE. UU., el mayor co