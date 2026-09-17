La AMP evalúa mejoras técnicas para puertos de Chiriquí, Los Santos, Veraguas y Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) lanzó una Solicitud de Información (SDI) dirigida a proveedores, consultores y firmas especializadas en ingeniería para estructurar el proyecto de estudios de campo, diseño y documentación técnica de seis instalaciones portuarias del país.

El proceso de exploración de mercado abarca las estructuras de Coquira (provincia de Panamá); Mensabé y Arenal (Los Santos); Hicaco (Veraguas); y Pedregal y Remedios (Chiriquí).

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De acuerdo con la institución, la consulta busca recopilar datos actualizados sobre condiciones técnicas, financieras y comerciales para optimizar el uso de los recursos del Estado antes de lanzar un pliego de cargos formal.

"La información recopilada constituye una herramienta de planificación y análisis de mercado y no representa el inicio de un procedimiento de selección de contratista", aclaró la entidad reguladora.

Alcance de la consulta y plazo de participación

Las firmas interesadas, explicó la AMP, pueden acceder a los términos del sondeo a través del portal Panamá Compra. El periodo de consulta pública estará habilitado durante 20 días calendario, contados a partir de su publicación el pasado 4 de septiembre.

Entre los insumos técnicos que la AMP busca recopilar a través del sector especializado destacan:

Viabilidad técnica para la ejecución de investigaciones topográficas, batimétricas, geológicas y oceanográficas.

Además del requerimientos técnicos para la tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Y la determinación de costos reales, plazos de ejecución y esquemas contractuales.

Proceso no vinculante

La AMP precisó que la participación en esta SDI no otorgará ventajas competitivas, derechos de preferencia ni compromisos de adjudicación directa en los futuros actos públicos.

Asimismo, la entidad no asumirá costos ni gastos de preparación en los que incurran las empresas participantes, garantizando que el proceso se mantenga bajo los principios de libre competencia y transparencia.