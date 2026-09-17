Tom Cruise presume su físico a los 64 años en la portada de GQ

Tom Cruise volvió a convertirse en protagonista de una portada de revista y esta vez no fue precisamente por una escena de acción. A sus 64 años, el actor presumió su físico con el torso descubierto en la edición de octubre de GQ.

La publicación difundió la portada el pasado 15 de septiembre como parte de la promoción de "Digger", la nueva película de Cruise dirigida por Alejandro G. Iñárritu y cuyo estreno en cines está previsto para el 2 de octubre.

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En la fotografía, realizada por Mario Sorrenti, el protagonista de "Top Gun" aparece con una camisa completamente desabrochada, jeans y una mano sujetando su cinturón, dejando al descubierto su pecho y abdomen.

La sesión representa además el regreso de Cruise a la portada estadounidense de GQ después de más de 20 años. La revista destacó que se trata de una de sus apariciones más esperadas, coincidiendo con una etapa en la que el actor también volvió a conceder entrevistas extensas después de más de una década.

Durante la entrevista, Cruise habló sobre su carrera, su manera de trabajar y su decisión de mantenerse alejado durante años de las conversaciones extensas con medios de comunicación.

Cuando le preguntaron por qué había pasado tanto tiempo desde su última entrevista de este tipo, el actor respondió de manera directa: “He estado muy ocupado”.

El actor también habló sobre "Digger", película en la que interpreta a un magnate petrolero y que describió como uno de los mayores desafíos de su carrera. Para Cruise, el personaje representa la oportunidad de explorar un registro diferente después de décadas protagonizando producciones de distintos géneros.

Su aparición en GQ rápidamente llamó la atención por otro motivo: la imagen deja completamente a la vista el físico del actor, algo que sus seguidores y medios de entretenimiento destacaron especialmente al difundirse la portada.

La sesión fotográfica también incluyó imágenes tomadas en Hollywood Boulevard, donde Cruise apareció vestido con diferentes prendas mientras caminaba entre turistas, como parte de la producción para la revista.