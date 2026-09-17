Anuncian el 'Panama Black Weekend 2026' con ofertas de hasta 70% en más de 3,000 tiendas

La Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) confirmó las fechas para la celebración del Panama Black Weekend 2026, la cita comercial más importante del país, que este año se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre en consenso con el sector minorista nacional.

De acuerdo con Bonny Sánchez, representante de Apacecom, se prevé la participación de más de 3,000 establecimientos comerciales que ofrecerán promociones y descuentos de hasta el 70% tanto para consumidores locales como para visitantes internacionales.

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"Esta es una fecha consensuada con la estructura comercial. Esperamos recibir tanto al público local como internacional a través de campañas coordinadas con aliados estratégicos como Promtour y Visa, además del respaldo de las autoridades locales para garantizar una gran experiencia de compra", destacó Sánchez.

Acodeco desplegará operativos contra la publicidad engañosa

Para velar por los derechos de los compradores y garantizar que las ofertas anunciadas sean verdaderas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desplegará un equipo de fiscalización en los principales centros comerciales del país.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó que la entidad trabaja de forma articulada con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Promtour y los gremios comerciales para capacitar con anticipación a los comercios.

Fiscalizar que la publicidad emitida no incurra en falsedades ni vulnera la legislación de protección al consumidor y garantizar que los comercios informen con claridad el precio regular, el precio con descuento y la cantidad de artículos en promoción.

"El Black Weekend es una marca de Panamá. Somos por excelencia el lugar número uno para el comercio regional y trabajamos para que los agentes económicos sepan vender sin vulnerar los derechos de los usuarios", enfatizó Abadi Balid.

Las autoridades y el sector privado proyectan una fuerte inyección económica durante el primer fin de semana de octubre, consolidando a Panamá como el principal hub de compras de Latinoamérica.