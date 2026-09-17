La CSS inicia servicios de terapia endovascular neurológica en Chitré

La Caja de Seguro Social (CSS) marcó un avance clave en la descentralización de la medicina especializada en Panamá al iniciar las pruebas de los equipos de la Sala de Hemodinámica del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré. Con esta acción se pone en marcha el servicio de terapia endovascular neurológica para la región central del país.

La habilitación de este servicio especializado beneficiará a los asegurados de las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, eliminando la necesidad de realizar traslados de alta urgencia hacia la Ciudad de Panamá o la provincia de Chiriquí.

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El neurocirujano especialista en cirugía cerebrovascular, Dr. Luis Varón, resaltó el impacto de esta tecnología que permite tratar complejas patologías cerebrales mediante intervenciones mínimamente invasivas a través de pequeñas punciones en la arteria femoral o radial.

"Esta técnica permite abordar complejas patologías cerebrales ingresando por pequeñas punciones vasculares, reduciendo significativamente los riesgos y el tiempo de recuperación del paciente", explicó el especialista.

Patologías complejas que serán tratadas en Chitré

La incorporación de este equipamiento permite dar respuesta oportuna a condiciones cerebrovasculares de alta complejidad en las Provincias Centrales, entre las que destacan:

Aneurismas cerebrales y malformaciones arteriovenosas: Corrección de abultamientos o conexiones anómalas en los vasos sanguíneos antes o después de sufrir un sangrado.

Así como fístulas durales y vasculares reparando conexiones arteriovenosas no naturales dentro del sistema nervioso.

Embolización de tumores: Bloqueo del flujo sanguíneo directo hacia tumoraciones previo a un procedimiento quirúrgico, aumentando la seguridad de la cirugía.

Yla embolización de hematomas subdurales: Tratamiento enfocado en reducir o eliminar la acumulación de sangre en la superficie cerebral para evitar recidivas.