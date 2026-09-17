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Panamá

CSJ construirá una Ciudad Judicial de $384 millones en Curundú

Publicado 2026/09/17 17:45:00
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La CSJ levantará una Ciudad Judicial de $384 millones en Curundú para centralizar 15 oficinas y ahorrar B/.15 millones al año en alquileres de edificios.

Futura sede de la Ciudad Judicial de Panamá. Foto Órgano Judicial

Futura sede de la Ciudad Judicial de Panamá. Foto Órgano Judicial

Así será la Unidad Judicial Regional de Veraguas.

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Este es el diseño de la futura Unidad Judicial Regional Los Santos

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La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, anunció un plan de infraestructura judicial a nivel nacional cuya obra insignia será la edificación de la Ciudad Judicial de Panamá, un complejo valorado en $384 millones que reunirá en una sola sede a 15 dependencias que hoy operan en inmuebles alquilados.

El anuncio se dio durante el V Congreso Anual de Administración de Justicia y Jornada de Rendición de Cuentas, celebrado en Santa María, provincia de Herrera.

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El proyecto se levantará sobre un terreno de 10 hectáreas en Curundú, donado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La ubicación busca resolver el hacinamiento del Palacio Gil Ponce y mejorar el acceso ciudadano al conectar directamente con la red del Metro de Panamá y las principales arterias de transporte público.

"La idea es que lo que pagamos en alquiler lo destinemos a pagar nuestras instalaciones propias, ya que con la eliminación de estos contratos de arrendamiento y la centralización de operaciones se proyecta un ahorro anual de $15 millones", sostuvo la magistrada Chen Stanziola en la web del Órgano Judicial.

El diseño preliminar y los estudios del centro, que albergará a los magistrados de la Corte, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y las jurisdicciones civil, laboral, de familia, niñez y contencioso-administrativa, cuentan con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Proyectos en provincias: Veraguas, Los Santos, Colón y Darién

El plan de modernización de la infraestructura del Órgano Judicial incluye licitaciones y reactivaciones en el interior del país:

Este mes de septiembre se convocará el acto público para la construcción y mantenimiento de la Unidad Judicial de Veraguas por un valor estimado de B/.44.3 millones, junto con nuevas sedes para juzgados de pensiones alimenticias.

Mientras que la licitación de su Unidad Judicial Regional está programada para octubre, con un presupuesto de B/.39.5 millones.

En tanto que tras la rescisión del contrato original por incumplimiento, la empresa afianzadora tomó el control de la obra de la Unidad Judicial de Colón, la cual registra un 39% de avance.

Por su parte, se formalizó la adquisición de un terreno de 1.5 hectáreas en Metetí, Darién donde se construirá la futura sede judicial provincial.

Y en Herrera se concretó la entrega del centro especializado de Santa María, con una inversión superior a $100 millones en equipamiento y tecnología.

La estrategia busca sustituir el gasto corriente en arrendamientos por patrimonio estatal propio, garantizando instalaciones modernas para la administración de justicia.

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