Michael Amir Murillo anota y festeja su gol ante el Marsella

Michael Amir Murillo tuvo una buena tarde en el triunfo de su equipo, el Beşiktaş, sobre el Marsella por 4-1 en la fase de liga de la Europa League, en un juego realizado ayer en el Tüpraş Stadium.

Murillo, quien jugó por poco más de tres temporadas con el Olympique de Marsella, enfrentó a su exequipo saliendo de titular y jugando los 90 minutos. Además, se cumplió lo que futbolísticamente se conoce como “la ley del ex”, al anotar un gol para el conjunto turco.

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El onceno del Beşiktaş abrió el marcador por intermedio de Ilhan Fakili a los 15 minutos del partido, pero el equipo francés empató las acciones gracias a Keyliane Abdallah a los 29 minutos.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el cuadro turco volvió a tomar la ventaja con un gol de Václav Černý al minuto 59.

El tercer gol del Beşiktaş tuvo sello panameño: fue un cabezazo de Michael Amir Murillo a los 59 minutos para aumentar la cuenta.

La afición del Tüpraş Stadium coreó el nombre de Murillo y el panameño no dudó en festejar su gol contra el Marsella y mostrar gestos de agradecimiento a la hinchada local.

Posteriormente, Ernest Poku, al minuto 81, anotó el cuarto tanto para sellar la goleada del Beşiktaş.