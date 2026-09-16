Entre julio y el agosto, el diésel subió 16.6% y la gasolina 4.7%, señal de que los malos tiempos todavía están en el horizonte en lo relacionado a los precios de los hidrocarburos.

Y esta premisa se ve reflejada en el último ajuste a los precios de los combustibles, anunciado este miércoles por la Secretaría Nacional de Energía.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Desde este viernes y, por espacio de dos semanas, la gasolina de 95 octanos, la de mayor consumo, costará $5.24 el galón, lo que equivale a $1.38 el litro, en las provincias de Panamá y Colón.

En Changuinola, punto del país donde se vende la gasolina más cara, la de 95 octanos tendrá un precio de $5.43 el galón o $1.43 el litro.

La gasolina de 91 octanos subirá a $4.87 el galón ($1.287 el litro) en Panamá y Colón, y $5.06 en Changuinola.

El caso más preocupante es el del diésel, que se conseguirá en Panamá y Colón, en $5.79 el galón o $1.53 el litro.

En Changuinola, llegará a $5.98 el galón o $1.58 el litro, es decir, cerca de la barrera de los 6 dólares.'



El conflicto en Medio Oriente ha durado casi todo al año y ha afectado a todo el mundo.



Congelar el precio del combustible a transportistas y pescadores ha sido la única medida que ha asumido el Gobierno para enfrentar el alza de los combustibles.



El programa de subsidio alcanza $100 millones por espacio de 10 meses.



En las últimas semanas se han registrado alzas significativas en los precios de la gasolina y el diésel.



Mañana entra a regir una nueva alza.

Panamá se guía con el barril de petróleo WTI, el cual se ubicó este miércoles en $104.24 el barril.

Según la Administración de Información de Energía (EIA), los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron en 0.6 millones de barriles la semana pasada, lo que incide en los últimos precios.

Las malas noticias procedentes del Golfo Pérsico continúan, tras el cierre de oleoducto Este Oeste en Arabia Saudí luego de ataques con drones, informaron medios internacionales.

Según el medio Capital Economics, hasta 4% del suministro mundial de petróleo podría quedar fuera de servicio debido al cierre del oleoducto.

El Gobierno mantiene el subsidio al transporte público de pasajeros, de carga, colegiales, comerciales y a la pesca.

Las autoridades han dicho que el congelamiento del precio a estos sectores, continuará hasta que la situación mejore.

La resolución No.24-26 de 31 de marzo de 2026, dispone del uso de un fondo de hasta $100 millones por un periodo de hasta 10 meses, que debe culminar a finales de enero del próximo año.

No obstante, ha estado realizando ajustes cada dos semanas, conforme los precios de los combustibles aumentan.

Todavía no se ha revelado cuanto ha gastado el Ejecutivo en este subsidio, hasta el momento.

Otros

El último informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) señala que la electricidad presentó una disminución en su costo de -1.6%, mientras que el gas subió 0.3%.

No obstante, y a pesar del subsidio, las verduras frescas y congeladas aumentaron 7.5% en el último mes, indicativo de que el aumento de los combustibles ya está haciendo efecto en el costo de los alimentos.

En el mes de agosto, la inflación creció 0.2%, en comparación con julio, y la acumulada en este año se encuentra en 2.1%.