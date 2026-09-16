Turismo de bajo impacto al ambiente seguirá en el Cerro Ancón

El Cerro Ancón ya cuenta con un plan de manejo, como reserva natural del país.

El documento fue publicado este miércoles en la Gaceta Oficial No.30613 D.

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El uso del espacio público de esta reserva siempre ha sido polémico por el posible impacto que pudiera tener en el Ancón.

Con anterioridad se ha hablado de conectar su cima con el área de Balboa mediante un teleférico, iniciativa que ha sido rechazada por residentes y organizaciones ambientalistas.

En el manual se deja claro que se apoyará la participación comunitaria local organizada en las actividades de turismo y ecoturismo en el área protegida.

El plan de manejo promoverá el desarrollo de estructuras turísticas de bajo impacto, para el ocio y recreo familiar, bajo prácticas amigables con el área protegida.

Agrega que se elaborará un Plan de Uso Público del cerro, cuando se proceda a la implementación de senderos y otras facilidades para el ecoturismo.'

48

hectáreas comprende la reserva natural del Cerro Ancón. 199

metros sobre el nivel del mar es la altura de este cerro, que tiene un valor histórico para los panameños.

Este plan establecerá la capacidad de carga de las áreas utilizadas por los visitantes, propondrá la señalética y las acciones para el manejo de visitantes.

La protección del Cerro Ancón se sustenta en la Ley No.21 de 1997, que lo reconoce como parte de las áreas verdes urbanas de la Región Interoceánica y en el Acuerdo Municipal No.157 de 2001, que crea la reserva natural y establece medidas de protección orientadas a evitar actividades incompatibles con la conservación de sus recursos naturales.

El Cerro Ancón enfrenta desafíos asociados a la presión urbana, la fragmentación de hábitats, el efecto de aislamiento ecológico, erosión en algunos sectores, aumento sostenido de visitantes y la necesidad de fortalecer la infraestructura.

De mayo de 2025 a junio de 2026, el Cerro Ancón recibió 100 mil 905 turistas, que puedan subirlo en horario de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. No se permite el paso a vehículos particulares en la reserva.