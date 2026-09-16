Un docente que laboraba en la provincia de Los Santos fue encontrado sin vida dentro de su residencia en el corregimiento de La Arena, distrito de Chitré, provincia de Herrera, justo antes de que las autoridades realizaran un allanamiento relacionado con una investigación por un presunto delito sexual.

De acuerdo con información preliminar, el hombre presentaba una herida en el cuello y, según las primeras versiones conocidas, presuntamente se habría quitado la vida utilizando un arma blanca. Las circunstancias exactas del deceso serán determinadas mediante las diligencias de investigación y los exámenes forenses correspondientes.

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Hallazgo de la víctima interrumpe diligencia del Ministerio Público

Según se conoció, las autoridades tenían previsto realizar durante la mañana de este miércoles una diligencia de allanamiento en la vivienda, como parte de una investigación relacionada con un presunto delito contra la libertad e integridad sexual.

Sin embargo, antes de que se concretara la diligencia judicial, ocurrió el hallazgo del docente sin vida, lo que generó conmoción en el sector.

Tras conocerse el hecho, las autoridades acordonaron el área y comenzaron las labores para levantar evidencias y establecer lo sucedido dentro del inmueble.

El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público, entidad que deberá determinar tanto las circunstancias de la muerte como los elementos vinculados al proceso penal.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente, ni las autoridades han ofrecido mayores detalles sobre las investigaciones en curso, cuyos resultados permitirán establecer de manera oficial lo ocurrido.