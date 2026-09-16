Las reformas electorales pudieran ser aprobadas en primer debate en solo dos sesiones.

Este miércoles comenzó el debate y acto seguido se aprobó la metodología de discusión, la cual no será por bloque.

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Benicio Robinson, presidente de la comisión de Gobierno, indicó que se no se quiso discutir por bloques, porque la propuesta tiene que verse como un todo, incluyendo los artículos que no fueron modificados.

"Si vamos en bloque, discutimos y aprobamos uno y el otro tiene que ver con el primero y entonces se forma un enredo y eso es lo que no queremos", precisó.

Después, se procedió con la lectura de todo el proyecto de ley, para pasar luego a la etapa de consulta, la cual fue más rápido de lo que se pensó.

Representantes de universidades, partidos en formación, organizaciones de mujeres y de participación ciudadana, tuvieron cinco minutos para exponer sus ideas.

De igual forma, participó una representante de partido político, Alma Cortés, de Realizando Metas, quien lamentó que se haya eliminado el artículo que establece la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y criticó el hecho de que los magistrados del Tribunal Electoral no hayan tomado en cuenta algunas propuestas que se aprobaron por mayoría.'



La Comisión de Gobierno se declaró en sesión permanente hasta aprobar las reformas electorales.



Un poco más de cuatro horas duró la sesión de este miércoles, cuya mayoría del tiempo se usó para leer todo el proyecto No.699.



Luego de la etapa de consulta a miembros externos de la Asamblea y diputados que no forman parte de la comisión, solo falta que intervengan los diputados de la comisión, quienes tendrán 30 minutos cada uno para exponer sus ideas sobre el tema.



En la sesión de este miércoles estuvo el magistrado electo, Jaime Barroso, quien se sumará al TE en enero.

Los diputados Jorge González y Janine Prado, de Vamos, intervinieron por 10 minutos para defender posiciones de los candidatos por libre postulación, como que se mantenga el 2% de firmas de apoyo para legalizar la candidatura, además de que se disminuya el financiamiento público electoral y se le de más recursos a los independientes.

Fue un periodo de consulta breve y acto seguido Robinson decretó un receso para discutir con sus colegas de la comisión, el paso a seguir.

Al final, decretaron un receso hasta el miércoles 23 de septiembre, sesión en la que se espera que los diputados de la comisión presenten sus observaciones y aportes al proyecto y en la cual se podrían estar sometiendo a consideración las primeras modificaciones.

Al no ser por bloque, hasta podría ser posible que en esa fecha pueda aprobarse el documento en su conjunto.

Según Robinson, las reformas van en buen camino, ya que han sido ampliamente discutida con los partidos políticos y los independientes.

Agregó que en estos días también se pueden hacer llegar propuestas a la comisión por parte de personas o gremios interesados en efectuarlas.

En tanto, la diputada Alexandra Brenes, de la Coalición Vamos, planteó que los independientes siguen teniendo desventajas en el plano electoral, ya que tienen que recolectar más firmas para oficializar sus candidaturas, pero ahora tendrán menos tiempo para ese menester.

Brenes no descarta que los partidos políticos intenten introducir las propuestas que ellos consideraban que iban en su contra, ahora que el proyecto está en la Asamblea.