Desde Panamá científicos estadounidenses estudian aerosoles y clima global desde

Científicos estadounidenses se encuentran en Panamá realizando estudios en la estratosfera a fin de recolectar datos que permitan generar nuevos modelos climáticos, en el marco de un programa desarrollado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos.

Se trata del programa Procesos, balance y efectos radiactivos de los aerosoles estratosféricos (SABRE, en inglés), que ya ha recopilado datos en Alaska y ahora lo hace en Panamá, según explicó a los periodistas este viernes el jefe de la misión y científico de la NOAA, el doctor Troy Thornberry.

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Esta misión utiliza el avión de investigación de alta altitud WB-57 de la NASA, una aeronave que opera en la estratosfera a altitudes de entre 13 y 19 kilómetros, con una autonomía de vuelo de aproximadamente seis horas.

"Estos vuelos de investigación nos ayudan a estudiar cómo se forman, se mueven y cambian los aerosoles en diferentes estaciones y regiones, proporcionándonos los datos científicos y las herramientas necesarias para crear mejores modelos climáticos y respaldar la toma de decisiones basada en datos", indica un folleto sobre el programa SABRE.

La ubicación geográfica de Panamá, en la zona tropical y con litorales en el Atlántico y el Pacífico, "es ideal" para este estudio, que pretende entender mejor lo que ocurre con los aerosoles en los trópicos, unos procesos que tienen impacto en el clima global, señaló Thornberry.

La misión, que opera en Panamá desde el pasado 24 de agosto y permanecerá hasta el próximo 23 de septiembre, planea en el futuro desplazarse a Chile o Argentina, detalló el director de la misión, que precisó que hay cuarenta científicos involucrados, algunos de ellos panameños.

El texto informativo sobre el programa detalla que los aerosoles son partículas en la estratosfera que desempeñan un papel importante en el clima al reflejar la luz solar y actuar como superficies para reacciones químicas que pueden afectar la capa de ozono.

El programa SABRE está recopilando mediciones detalladas de estas partículas y de los gases que las rodean para comprender el estado de referencia actual y la variabilidad de la atmósfera, una información que resulta vital para, entre otros, comprender la forma como la estratosfera reacciona a las perturbaciones derivadas de la actividad humana y eventos naturales, como el tráfico espacial o las erupciones volcánicas.

Comprender las condiciones y sensibilidades actuales de la estratosfera también es crucial para evaluar los riesgos potenciales de los enfoques propuestos de “intervención climática”, los cuales implicarían la liberación intencional de partículas reflectantes en la estratosfera para enfriar las temperaturas de la superficie, agrega la información.