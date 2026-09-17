Presentan proyecto que modifica régimen APP

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que creó el Régimen de Asociación Público-Privada (APP).

La propuesta busca darle un nuevo impulso a este mecanismo para desarrollar obras de infraestructura con participación del sector privado, pero también parte de una preocupación concreta: evitar que proyectos que requieren varios años terminen detenidos o sean replanteados cada vez que cambia un gobierno.

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Orillac explicó que, después de más de seis años de vigencia de la ley, la experiencia ha permitido detectar procesos que pueden hacerse más ágiles. Entre ellos, mencionó etapas que toman más tiempo del necesario y trámites que podrían simplificarse sin eliminar los controles que deben acompañar este tipo de proyectos.

El ministro aclaró que la intención no es sustituir el modelo de APP creado en 2019, sino ajustarlo a partir de lo aprendido durante su aplicación. La meta es que el régimen funcione de manera más eficiente y resulte más atractivo para la participación del sector privado.

Uno de los cambios que busca impulsar el Gobierno es una mayor participación de empresas privadas y competencia en los proyectos. Con ello se pretende movilizar inversión y, al mismo tiempo, buscar que las obras tengan un menor costo para el Estado y para los usuarios.

Pero la propuesta no se centra únicamente en acelerar los procesos. También plantea reforzar los criterios técnicos, la disciplina fiscal, la transparencia y los mecanismos de control, de manera que cada proyecto sea evaluado antes de comprometer recursos públicos.

Durante su intervención ante los diputados, Orillac se refirió al impacto que tienen las obras de infraestructura que se quedan pendientes durante años. A su juicio, una obra que se posterga no solo representa un gasto que se aplaza, sino una necesidad que continúa sin respuesta para la población.'

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años tiene la ley de las APP.

El ministro también defendió la continuidad de los proyectos de APP más allá de los periodos de gobierno. Señaló que una obra de infraestructura puede tardar años en ser diseñada, estructurada y construida, por lo que reiniciar el proceso con cada administración termina retrasando su ejecución.

Otro de los objetivos planteados es aumentar la cantidad de proyectos que puedan ser estructurados y ejecutados bajo este régimen, reduciendo los tiempos y buscando mecanismos de financiamiento que permitan hacer más eficiente su desarrollo.

Otro de los objetivos planteados es aumentar la cantidad de proyectos que puedan ser estructurados y ejecutados bajo este régimen, reduciendo los tiempos y buscando mecanismos de financiamiento que permitan hacer más eficiente su desarrollo.

El presidente José Raúl Mulino también ha pedido formalmente a la Asamblea Nacional la aprobación de las modificaciones al régimen de APP. La propuesta recibió el respaldo del Consejo de Gabinete en su reunión del pasado martes.