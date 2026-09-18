Aprehenden a la abuela materna tras investigación por la muerte de menor de 10 años en Pedasí

La investigación por la muerte de un menor de 10 años en Pedasí, provincia de Los Santos, tomó un nuevo giro luego de que unidades de la Policía Nacional, en apoyo al Ministerio Público, presuntamente aprehendieran a su abuela materna.

De acuerdo con residentes de la comunidad, la aprehensión se produjo este jueves, en medio de las manifestaciones de vecinos que durante los últimos días han exigido que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte del niño y que se determinen posibles responsabilidades.

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Paralelamente, se conoció que personal de la Fiscalía Anticorrupción habría realizado diligencias en la sede regional de la Senniaf en Los Santos, con el objetivo de recabar información relacionada con la actuación de funcionarios que pudieron haber tenido conocimiento previo del entorno familiar del menor.

La investigación también habría puesto bajo la lupa informes y documentos en los que otros menores del entorno familiar presuntamente habrían manifestado situaciones de maltrato. Estos elementos deberán ser verificados por las autoridades y podrían ampliar el alcance de las investigaciones.

Uno de los aspectos que también deberá ser esclarecido es la posible responsabilidad de la madre de los menores, particularmente ante señalamientos sobre situaciones previas que habrían involucrado a los niños, entre ellas haber sido expuestos a dormir en un potrero.

En el caso del padre, se ha informado que mantiene 11 desacatos y una orden de aprehensión relacionada con el incumplimiento del pago de pensión alimenticia.

Hasta el momento, corresponderá al Ministerio Público determinar qué hechos pueden ser atribuidos a cada persona investigada y si existen elementos suficientes para formular una imputación por delitos como negligencia, maltrato u otra conducta penal.

Si la abuela materna es presentada ante un juez de garantías, será durante la audiencia donde se conocerán oficialmente los cargos, la calificación jurídica de los hechos y el grado de participación que la Fiscalía le atribuya.

La investigación busca establecer no solo qué ocurrió con el menor, sino también si existieron señales previas de maltrato o negligencia, quiénes las conocían y si alguna autoridad o persona con deber de protección omitió actuar.