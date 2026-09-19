Colón va a la caza de pez león; realizarán una jornada de pesca el 27 de septiembre

La popular Playita ubicada en la calle 9 en la avenida De Los Mártires (Del Frente) en la ciudad de Colón, será sitio este 27 de septiembre de una jornada de pesca del pez león.

Este pez es una especie invasora que representa una amenaza para los ecosistemas marinos del Caribe, pero que se ha convertido en una alternativa gastronómica.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 a.m., como parte de las actividades del Mes de los Océanos 2026.

Esto se llevará a cabo durante la 3.ª Copa Rotativa Empatías Costeñas, organizada por la Autoridad de los recursos acuáticos de Panamá (ARAP) y Zaracundé PescaSub, bajo las modalidades de apnea y SCUBA.

Rolando Barrera, director regional de ARAP manifestó que más allá de la competencia, la iniciativa pone sobre la mesa un desafío ambiental y también una posible oportunidad económica para las comunidades costeras de la provincia de Colón.

La captura controlada del pez león puede contribuir a reducir su presión sobre especies nativas y, al mismo tiempo, abrir espacios para su aprovechamiento comercial, especialmente en la gastronomía, siempre bajo normas sanitarias y de manejo responsable.

El reto, por tanto, no es solamente sacar al pez león del mar, es convertir un problema ambiental en una oportunidad para la conservación, la pesca responsable y la economía local.