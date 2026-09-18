Rector Flores defiende licitación del nuevo Crusam y asegura que se cumplió la Ley de Contratación Pública

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, salió al paso de publicados sobre la construcción de la nueva sede del Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), afirmando que el proyecto se adjudicó y ejecutó en apego al marco legal y técnico del país.

En una carta abierta, el rector detalló que el proceso de licitación (Acto Público N.° 2018-1-90-0-08-LV-045271) se realizó bajo el amparo de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de Contratación Pública, modificada por la Ley 61 de 2017.

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Flores Castro precisó que en la convocatoria participaron inicialmente 16 empresas, de las cuales tres presentaron ofertas. La selección recayó en una Comisión Evaluadora independiente que adjudicó la obra tras verificar los criterios del pliego de cargos.

"El pliego exigía como requisito obligatorio una carta de referencia bancaria y de intención de financiamiento emitida por instituciones reguladas (...)", señaló el rector.

"La empresa constructora no aporta directamente los recursos; el contrato contempla pagos por avance de obra bajo un precio global fijo y refrendo de la Contraloría", añadió

Auditoría de Contraloría sin hallazgos

Como respaldo a la gestión institucional, el titular de la UP reveló que el contrato fue sometido a un proceso de auditoría por la Contraloría General de la República durante el año 2025.

Según los resultados expuestos por la máxima autoridad universitaria:

No se identificaron debilidades en los controles internos ni fallas en la supervisión de la obra.

Además, asegura que la revisión confirmó la ausencia de hallazgos o irregularidades en el manejo y ejecución de las obligaciones contractuales.

Impacto de la obra: 11 edificios para 12 mil estudiantes

El nuevo campus regional del Crusam estará compuesto por 11 edificios (tres de ellos de cinco niveles), incluyendo un bloque de aulas con 139 salones y 11 laboratorios, además de aceras techadas, ciclovía, sistema de videovigilancia y dos accesos principales.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, la nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad de atención, ya que allí se atenderá a más de 12 mil estudiantes repartidos en tres jornadas académicas.

Asimismo, explicó que por la cobertura geográfica va a beneficiar directamente a residentes de San Miguelito, Panamá Norte y el sector de 24 de Diciembre.

Explicó la Universidad que esto va a reducir la sobrecarga de matrícula en el Campus Central Octavio Méndez Pereira.