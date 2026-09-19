Meduca busca rescatar obra con más de una década de abandono en Herrera

El titular de Educación se trasladó hasta el distrito de Los Pozos, en Herrera, para reunirse con estudiantes, docentes, autoridades locales y miembros de la comunidad educativa, para conocer de primera mano la situación del Colegio de Los Pozos, una obra que lleva más de una década esperando una solución.

Durante el encuentro, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, escuchó las inquietudes de la comunidad y explicó que actualmente existen procesos legales relacionados con la empresa responsable de la obra. Señaló que se respetarán los recursos y procedimientos establecidos, pero que el objetivo del Ministerio de Educación es lograr una definición que permita avanzar.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Para Vega Osorio, la visita forma parte de una agenda de trabajo que busca salir de las oficinas y conocer directamente las necesidades de los centros educativos y sus comunidades.

“Vinimos a escuchar, a conocer la realidad y a buscar cómo avanzar”, fue el mensaje transmitido durante el encuentro

La estudiante Yaning González y el docente Juan Espinoza valoraron positivamente la reunión y destacaron la importancia de que las autoridades se acerquen al colegio, conozcan sus necesidades y den seguimiento a una situación que por años ha generado preocupación en la comunidad.

En la jornada también participaron el gobernador de Herrera, Elías Corro; el alcalde de Los Pozos, Omar Bultrón; la directora regional de Educación, Deisy Atencio; la diputada suplente Linda Pérez de Polo; el representante Orlando Nieto y miembros de la comunidad educativa.

Con esta visita, el Ministerio de Educación mantiene el seguimiento a una obra que representa una necesidad para estudiantes, docentes y familias de Los Pozos, mientras se espera la decisión de las autoridades competentes para definir el camino que permita retomar y culminar el proyecto.