IMA frena adquisición de autos eléctricos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hace del conocimiento de la ciudadanía en general, que la adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up se suspendió tras la emisión de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta gestión se había formalizado en el marco de la Ley No. 295 del 25 de abril de 2022, la cual promueve la movilidad eléctrica en Panamá y establece que las instituciones del Estado deben reemplazar progresivamente sus flotas vehiculares hasta alcanzar un 40 % de unidades eléctricas para el año 2030, informó el IMA en un comunicado de prensa.

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Al respecto, el IMA aclara que todas las etapas previas de este proceso se desarrollaron en estricto apego a los parámetros técnicos y legales exigidos por las normas de contratación pública.

La directriz emitida el 8 de septiembre de 2026 y firmada conjuntamente por el contralor general de la República, Anel Flores y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordena la suspensión total de la compra de vehículos nuevos en el sector público con el fin de contener el gasto público y optimizar el uso de los recursos, considerando el impacto presupuestario de las adquisiciones y sus gastos operativos asociados (combustible, repuestos, reparaciones y seguros).

De esa forma, el IMA reitera su compromiso de priorizar la disciplina fiscal, respaldando las políticas de austeridad del Gobierno Nacional y manteniendo la transparencia de sus acciones ante la comunidad.