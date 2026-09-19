Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura pondera los esfuerzos de Panamá en formación agrícola

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) destacó este viernes los esfuerzos que lleva a cabo Panamá por medio del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP), para construir nuevos modelos de educación agrícola para formar a los jóvenes y fortalecer su arraigo con las zonas rurales.



"Esta experiencia va a contribuir a demostrar que es posible construir nuevos modelos de educación agrícola que integren conocimientos técnicos, innovación, herramientas digitales, nuevas tecnologías, emprendimiento y una relación directa con las necesidades productivas de los territorios", afirmó en un comunicado el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.



Ibrahim, acompañado por el representante del IICA en el país, Miguel Ángel Arvelo, estuvo presente en la inauguración del CEAGRO AIP y consideró que esa entidad puede convertirse en una experiencia de referencia para otros países de las Américas.



Según la información del IICA, el CEAGRO AIP desarrollará un modelo educativo basado en el principio de 'aprender haciendo', con una formación compuesta por 40 % de contenidos teóricos y 60 % de experiencias prácticas, para favorecer el contacto temprano de los estudiantes con procesos productivos, tecnología, innovación y resolución de problemas reales.



"El lanzamiento del centro es una muestra de la apuesta de Panamá por formar jóvenes para el futuro de la producción de alimentos, fibras y energía. El objetivo es dar oportunidades de educación y desarrollo profesional para contribuir al arraigo de los jóvenes en las zonas rurales, a través de una agricultura más moderna, vinculada a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas de los consumidores", aseguró el IICA.



En ese nuevo centro, en el que estudiarán jóvenes de todas las provincias de Panamá, el IICA aportó cooperación técnica y experiencia en educación agrícola, fortalecimiento de capacidades, innovación y nuevas fronteras tecnológicas aplicadas a la agricultura.



De los primeros 100 estudiantes, el 70 % procede de bachilleratos agropecuarios y el 30 %, de bachilleratos en ciencias, con una participación equitativa entre hombres y mujeres.



Durante su visita a Panamá, el director general del IICA sostuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en el que identificaron oportunidades para profundizar el trabajo conjunto; además visitó el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, donde exploró posibilidades de colaboración y trabajo conjunto.



Uno de los temas centrales fue la posibilidad de que el IICA contribuya a articular alianzas con instituciones científicas, organismos internacionales, universidades y centros de investigación, así como a identificar oportunidades para que investigadores y especialistas de los países de la región puedan participar en iniciativas vinculadas con la innovación en vacunas, biofármacos y biotecnología.