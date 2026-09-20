Más de dos horas duró este domingo la audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas, relacionada con el caso del menor de 10 años que murió en el distrito de Pedasí, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Al término de la diligencia, el Juzgado de Garantías de Los Santos ordenó la detención provisional de Luris Edith Cedeño, abuela del menor y de sus hermanos, luego de que el Ministerio Público le formuló cargos por el delito de maltrato a niño, niña y adolescente, en su modalidad agravada.

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La fiscal superior de Los Santos, Liberia Cedeño, explicó que durante la audiencia se abordó inicialmente una diligencia de incautación de datos con control posterior y se realizó la legalización de la aprehensión, la cual fue declarada legal por la juez de garantías.

Seguidamente, la representación fiscal formuló la imputación por maltrato al menor agravado y solicitó la detención provisional de Cedeño, al considerar que era la medida cautelar más idónea para el caso.

Imputación por maltrato reiterado desde 2022 y postura de la defensa

La juez de garantías acogió la petición de la Fiscalía y decretó la detención provisional de la imputada.

La fiscal indicó que la defensa no presentó recurso de apelación contra esta decisión. Cedeño había sido aprehendida la tarde del viernes por unidades de la Policía Nacional y este domingo llegó esposada y bajo custodia policial a la sede judicial.

Al finalizar la audiencia, la abogada defensora Suky Yard calificó la diligencia como compleja debido a las circunstancias que han rodeado la vida de los menores.

Confirmó la imputación por maltrato al menor y la medida cautelar adoptada, sosteniendo que los hechos abordados se habrían producido de manera reiterada desde el año 2022.

Sin embargo, tras la audiencia, la jurista fue enfática en señalar que “hay mucho más” por investigar y que este proceso no terminaría con la detención de la abuela materna.

Afirmó que durante los próximos días podrían desarrollarse nuevas audiencias y que otras personas podrían ser vinculadas penalmente a la investigación.

Cuestionamientos a la respuesta institucional y protección de los menores

Asimismo, la defensa indicó que los menores permanecen actualmente bajo una alternativa familiar, pero adelantó que solicitarán que la abuela paterna sea considerada como otra opción para asumir su cuidado.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Yard estuvo dirigido a las decisiones tomadas anteriormente respecto a la protección de los niños.

La abogada aseguró que algunas instituciones tenían conocimiento de la situación que enfrentaban los menores y que faltaron acciones puntuales para salvaguardarlos: “No podemos mirar hacia otro lado”, sostuvo al referirse a la responsabilidad de las entidades estatales en escenarios de vulnerabilidad infantil.

Yard también cuestionó la elección de la alternativa familiar adoptada, al considerarla desacertada, señalando que si se hubiese escogido de manera adecuada a la familia de apoyo, “tal vez el escenario fuera otro”.

Planteó además la necesidad de revisar la respuesta del Estado frente a los casos de menores vulnerados y actuar con rapidez y firmeza.

En tanto, la fiscal superior Liberia Cedeño señaló que el Ministerio Público continuará con las investigaciones preservando la integridad de los menores y sin descartar nuevas actuaciones dentro del proceso.

La investigación permanece en desarrollo y la carpeta se mantiene bajo reserva.

La detención provisional de la abuela del pequeño Jasset constituye una medida cautelar dentro de un proceso en etapa de investigación, correspondiendo a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales definitivas.