Crimen organizado invierte millones en armas, autos y música urbana para atraer a la juventud

Durante la presentación de vistas presupuestarias del Ministerio de Seguridad Pública en la Asamblea Nacional, el mayor Paul Rodríguez, jefe de la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional, expuso el panorama actual sobre la lucha contra el crimen organizado y los factores sociales que alimentan el fenómeno del pandillerismo en el país.

El mayor Rodríguez advirtió que el combate al pandillerismo es un tema integral que abarca a toda la sociedad y no solo al sector de seguridad. Entre las causas principales que facilitan el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, destacó los hogares disfuncionales y la deserción escolar.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Según explicó, los jóvenes que abandonan las aulas buscan un sentido de pertenencia que termina siendo aprovechado por estas estructuras delictivas para sumarlos a sus filas.

A estos factores se suman la debilidad social, la música urbana, la influencia de las redes sociales y la normalización de la violencia en las comunidades, donde en ocasiones los adultos han dejado de reprender conductas delictivas en los adolescentes.

Además, Rodríguez enfatizó la disparidad de recursos en la lucha, señalando que la inversión pública en seguridad representa menos del 5% del capital que destina el crimen organizado para permeabilizar a la juventud y financiar armas o vehículos.

"La inversión de seguridad no es ni el 5% de lo que invierte el crimen organizado para permear la juventud. Influyen en la música urbana, en la adquisición de armas de fuego, vehículos y en darles sentido de pertenencia a los adolescentes", expuso.

A pesar de las limitaciones de recursos, el jefe antipandillas resaltó que la Policía Nacional ha logrado desmantelar 59 pandillas en el país.

Como parte de la estrategia operativa, las autoridades mantienen la identificación constante de nuevas estructuras para llevarlas ante las instancias judiciales, además de haber logrado cortar las vías de comunicación y coordinación que los líderes de estas bandas mantenían desde los centros penitenciarios para ordenar delitos como el tráfico de drogas y el sicariato.



