Vallarino destaca que más de 50 'adversarios' han buscado reuniones con Ricardo Martinelli: 'La lista es larguísima'

El abogado Alfredo Vallarino se pronunció a través de redes sociales para cuestionar la repercusión mediática que ha generado la reciente reunión entre el expresidente Ricardo Martinelli y Ricardo Lombana.

Vallarino resaltó que la figura de Martinelli continúa acaparando decenas de titulares, artículos y espacios de opinión tanto en radio como en televisión tras sostener este encuentro político.

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En su mensaje, el jurista afirmó que más allá del encuentro entre los "Ricardo", la reacción de la opinión pública evidencia "el nivel de preocupación en ciertas élites por la capacidad política de Martinelli".

Asimismo, criticó la postura de sectores opositores al señalar que ha sido testigo de cómo más de 50 "adversarios" de Martinelli —tanto en Panamá como en Colombia, de forma personal o telefónica— han mantenido ese mismo tipo de conversaciones que hoy cuestionan.

"La lista no es larga... es larguísima", concluyó Vallarino, dejando entrever que las reuniones privadas con el expresidente han sido frecuentes entre figuras políticas que actualmente critican dichos acercamientos.

Las declaraciones de Vallarino se dan luego de que el Movimiento Otro Camino confirmara que hubo conversaciones entre ambos hace unos días.