Diversas instituciones gubernamentales y del Municipio de La Chorrera, en conjunto con la diputada Patzy Lee, conformaron una mesa de trabajo para implementar acciones que frenen el depósito ilegal de desechos en el sector de Playa Chiquita, corregimiento de Playa Leona.

Pese a que el vertedero a cielo abierto que operaba en este sitio fue clausurado en 2017, a partir de 2023 el área comenzó a ser utilizada como vertedero ilegal y punto para la quema de neumáticos.

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Cabe señalar que el Contrato N.° 01-2006, celebrado entre el Municipio de La Chorrera y la Empresa Metropolitana de Aseo, S.A. E.S.P. (EMAS), establecía que el terreno debía convertirse en una reserva ambiental.

Planes pendientes y contaminación por quema de llantas

En febrero de 2025, el alcalde Eloy Chong y el Ministerio de Ambiente acordaron adoptar medidas como la instalación de una barrera de hormigón en una sección de la vía hacia la zona costera de Playa Chiquita.

También se planteó construir, junto con EMAS/Veolia, una garita de seguridad para controlar el ingreso de vehículos; no obstante, los planes están pendientes de ejecución.

El secretario general del municipio, Roberto Lee, indicó que se busca retomar los proyectos para impedir la entrada de automotores cargados con desperdicios.

Agregó que la mayor preocupación radica en la quema clandestina de neumáticos, actividad que se ha convertido en un grave problema de salud pública.

Propuestas para el cierre de vía y protección de manglares

Por su parte, la diputada Patzy Lee señaló que una de las primeras acciones debe ser el cierre de la vía de acceso hacia el punto donde se depositan los desechos.

Adicionalmente, propuso involucrar a las empresas locales dedicadas al reciclaje y transformación de llantas, enfatizando que en cualquier medida que se adopte debe integrarse a los residentes de la comunidad.

En tanto, Eduardo A. Castillo, director administrativo de la Autoridad de Aseo, se comprometió a colaborar en la solución de la problemática existente en Playa Chiquita, la cual calificó como un tema "muy serio" debido a la contaminación que sufren los manglares del área.