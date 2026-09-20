Pasada la 1:00 p. m. de este domingo inició, en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas, la audiencia de control de garantías de Luris Edith Cedeño, abuela materna de Jassel, el niño de 10 años que murió en el distrito de Pedasí, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades y que, de manera preliminar, se manejan como un supuesto suicidio.

Luris Edith Cedeño fue aprehendida la tarde del viernes por unidades de la Policía Nacional, como brazo auxiliar del Ministerio Público, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso, y llegó a la sede judicial esposada y bajo custodia policial.

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De manera extraoficial, se conoció que uno de los delitos que podría ser planteado por la representación fiscal en esta audiencia estaría relacionado con maltrato al menor.

Sin embargo, corresponderá al Ministerio Público sustentar los hechos y formular, de ser el caso, la imputación correspondiente ante el juez de garantías.

Audiencia de garantías y reclamos de la comunidad de Pedasí

Durante el acto judicial se deberá conocer la solicitud de legalización de la aprehensión y las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público para Cedeño, mientras continúa la investigación.

La aprehensión de la investigada se produce después de varios días de reclamos por parte de residentes del distrito de Pedasí, quienes exigieron el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte del niño y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, se conoció que se realizaron diligencias relacionadas con posibles actuaciones u omisiones institucionales previas al fallecimiento del menor.

La audiencia se mantiene en desarrollo en Las Tablas y se espera que al finalizar se conozcan oficialmente los delitos imputados, así como las medidas cautelares adoptadas por el tribunal.

Información en desarrollo.