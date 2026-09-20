Mulino veta proyecto de jubilados y nueve artículos del reglamento de la Asamblea

El presidente José Raúl Mulino vetó y devolvió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley, al considerar que presentan razones de inconveniencia e incompatibilidad con la legislación y la Constitución Nacional.

Uno de los proyectos objetados es el 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad.

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En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, el mandatario plantea que, aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional.

Por estas razones, Mulino decidió objetar el proyecto 226 en su totalidad, alegando tanto razones de inconveniencia como de inexequibilidad.

El segundo proyecto objetado es el 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que establece el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. En este caso, el presidente presentó una objeción parcial, fundamentada igualmente en razones de inexequibilidad e inconveniencia.

En total, nueve artículos del proyecto 594 fueron objetados y devueltos al Órgano Legislativo para el trámite correspondiente.