Contradicción

Me dice uno que sabe mucho que grotesca contradicción es que en este país se pretenda impulsar una Constituyente dejando por fuera al líder político con el que se identifica la mayoría de los panameños.

Liderazgo

Y aunque muchos sangren por la herida, nadie se puede hacer el desentendido: ese liderazgo tiene nombre y apellido: El Loco. Pretender una Constituyente ignorando esa realidad política sería empezar el debate constitucional con un ojo cerrado.

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Exclusión

Me cuentan que el partido RM no apoyará ninguna Constituyente que nazca marcada por la exclusión y la antidemocracia, mucho menos si se pretende dejar por fuera a su principal líder. ¡Constituyente sí, pero con todos los sectores representados!

Taquilla

Me comentan que los políticos del patio quedaron activados y con dolor de cabeza porque El Loco volvió a ser el centro de las noticias el fin de semana. Pueden preguntarle a Aquaman, que buscó fama a costilla ajena.

Cariño

El que tuvo tremendo evento fue la leyenda "Mano de Piedra". Todos querían autógrafos y los pelaos recibieron tremenda motivación. Por cierto, sostuvo una llamada con El Loco, al que le reiteró su cariño.

Ambiente

Un necio comenta que ya compró las palomitas para el show semanal de las vistas presupuestarias. Se vaticinan choques de alto voltaje entre el exPTJ y el jefe de la cuadrilla. ¡Santo!