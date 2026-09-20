Tres reveses recientes hacen tambalear el caso Odebrecht en la región

Tres decisiones judiciales conocidas en menos de tres meses en Perú y Brasil han vuelto a poner bajo escrutinio los procesos vinculados a Odebrecht en la región. Los casos de los expresidentes peruanos Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski han tenido decisiones que dejaron sin efecto una condena, invalidaron pruebas o archivaron definitivamente una causa.

El primer caso fue el de Ollanta Humala. El 15 de julio de 2026, el Tribunal Constitucional de Perú emitió una resolución que posteriormente fue conocida públicamente el 30 de julio y que declaró nulo el proceso penal en su contra, dejando sin efecto la condena de 15 años de prisión por lavado de activos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

A esta decisión se sumó, el 28 de agosto, el fallo del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, relacionado con el proceso contra el expresidente peruano Alejandro Toledo. La resolución declaró inválida la utilización de determinadas pruebas provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B de Odebrecht.

El tercer caso corresponde a Pedro Pablo Kuczynski. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de Perú ordenó el archivo definitivo del proceso por supuesto lavado de activos agravado, al aplicar criterios establecidos por el Tribunal Constitucional relacionados con la tipicidad de los hechos atribuidos al exmandatario.

En Panamá, estas decisiones fueron recibidas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli como un elemento que, a su juicio, debe ser considerado dentro del expediente.

El abogado Carlos Carrillo sostiene que los efectos de las decisiones adoptadas en Brasil deben alcanzar también las pruebas que fueron remitidas a Panamá y posteriormente incorporadas a las investigaciones.

"Debe existir el mismo efecto en la República de Panamá", afirmó Carrillo, quien recordó que la defensa de Martinelli y otros procesados presentó durante la audiencia realizada en enero documentación apostillada relacionada con las decisiones adoptadas por el magistrado Dias Toffoli.'

18

de septiembre se dictó el fallo del expresidente Kuczynski.

Carrillo sostiene que las investigaciones realizadas en distintos países de la región tuvieron como punto de partida elementos derivados de las actuaciones de Odebrecht en Brasil.

"Todas las pruebas de las investigaciones hemisféricas del caso Odebrecht se derivan del acuerdo con la empresa que ya fue declarado nulo y, por tanto, deben tener los mismos efectos en Panamá", afirmó el abogado.

Según el abogado, funcionarios de Odebrecht han certificado, de acuerdo con la documentación que la defensa ha presentado, que la empresa no entregó dinero ni realizó ofrecimientos a Martinelli más allá de las donaciones políticas realizadas durante la campaña electoral de 2009.

Carrillo sostiene que no se trata únicamente de establecer un paralelismo entre los casos, sino de determinar si las decisiones sobre la validez de las pruebas deben producir el mismo efecto jurídico en Panamá.