La Sub-19 de Panamá cae ante Perú y se despide los Juegos Suramericanos 2026

La selección Sub-19 de Panamá lo intentó, buscó el empate en los minutos finales, pero al final no pudo y cayó por 2-1 ante su similar de Perú en los Juegos Suramericanos 2026 en Argentina.



En el partido, los peruanos se fueron arriba en el marcador con un tanto de Jonathan García en el tramo final del primer tiempo, a los 45 minutos.

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Para el complemento del encuentro, los dirigidos por César Aguilar empataron las acciones gracias a un tanto de Raheen Cuello a los 57 minutos para poner el juego 1-1.



Los peruanos volvieron a ponerse arriba en el marcador con un gol de Gerson Castillo a los 75 minutos.



Luego del tanto peruano, el elenco panameño intentó buscar el empate, pero el tiempo no alcanzó.



Con esto, Panamá Sub-19 se despide de los Juegos Suramericanos con dos derrotas y un triunfo, y queda en el último lugar del Grupo A.