El MEF proyecta que el crecimiento de la economía panameña será sostenible durante los próximos 12 meses

La economía panameña no solo registra una aceleración en sus cifras recientes, al pasar de un 4.8% en el primer trimestre a un 6.4% en el segundo trimestre de 2026, sino que mantendrá una tendencia de crecimiento sostenible durante los próximos doce meses.

Así lo proyectó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien garantizó que el dinamismo mostrado por el Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio no es un hecho aislado o coyuntural, sino el inicio de una racha de expansión constante que se extenderá hasta mediados de 2027.

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Las proyecciones del titular del MEF se dieron durante un diálogo con Marcela Galindo, presidenta del Centro Nacional de Competitividad (CNC), al término del XVIII Foro Nacional para la Competitividad.

"Yo creo que vienen muchos mejores tiempos para el país. En un mundo que está atravesando una situación muy difícil y una crisis energética global, a pesar de ello, Panamá está teniendo las tasas de crecimiento más altas del mundo", afirmó Chapman al destacar que Panamá mantendrá el rumbo positivo pese a los vientos en contra del entorno internacional.

El ministro aseguró que pronto esto se va a traducir en empleo, en mayores ingresos para la gente y en "ponerle plata en el bolsillo a la familia panameña. Vienen mejores días", auguró Chapman.

Un crecimiento proyectado para impactar el bolsillo de las familias

El aspecto central de la proyección del MEF radica en que la sostenibilidad de este crecimiento a lo largo del próximo año servirá como la plataforma necesaria para transformar los indicadores macroeconómicos en bienestar social.

De acuerdo con las proyecciones del ministerio:

La trayectoria de expansión de la economía panameña continuará firme a lo largo de los cuatro trimestres venideros.

El ritmo sostenido de la actividad económica impulsará la creación de nuevas plazas de trabajo en el sector privado.

La continuidad del crecimiento permitirá «ponerle plata en el bolsillo a la familia panameña» a corto y mediano plazo.

Con este pronóstico de continuidad fiscal y económica, Panamá se consolida al frente del crecimiento en Centroamérica, superando holgadamente los promedios de América Latina calculados por organismos como la CEPAL.