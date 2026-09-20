Tres provincias concentran mayor riesgo de homicidios

Las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste destacan, según datos del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales de Panamá (Siec), como las zonas con mayor riesgo de muerte por homicidio en el país, lo que supone una elevada exposición de sus habitantes a este delito.

El territorio nacional registra, hasta el 13 de septiembre, 423 asesinatos, un aumento del 2% en comparación con el mismo periodo del año 2025, debido principalmente a rencillas delincuenciales, pandillerismo y riñas.

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Sin embargo, las autoridades sostienen que el comportamiento del país se encuentra "dentro de lo normal", a diferencia de las regiones antes mencionadas, en donde el umbral criminal es "significativamente alto", por lo que no se descarta que el mes de septiembre finalice con 64 casos, aproximadamente 10 sucesos más de los que tradicionalmente se reportan durante este periodo.

El Ministerio de Seguridad Pública, durante su sustentación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, aseguró que está fortaleciendo sus estrategias para atender, de manera efectiva, la realidad de cada sector, lo que incluye una mayor presencia de agentes en las calles, programas de prevención y asistencia primaria a los casos.

"La presencia policial disminuye la actividad delictiva, no la frena, pero le establece un alto parcial", subrayó el ministro Frank Ábrego.

Luis Rodríguez, inspector general de la institución, explicó que el problema está en las brechas o líneas de abastecimiento de los grupos criminales.

El Ministerio de Seguridad Pública, en ese sentido, junto al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), está reforzando los puntos de ingreso no controlados al territorio nacional para desarticular a las más de 120 pandillas que operan en Panamá.'