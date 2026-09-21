Contraloría ordena secuestro de bienes vinculados a Rojas Pardini por más de $774 mil

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro preventivo de bienes y fondos vinculados al exministro Consejero, José Alejandro Rojas Pardini, hasta por un monto preliminar de $774,462.64.

De acuerdo con la entidad, la medida fue adoptada mediante la Resolución No. 2927-2026-DNAJ/MP, del 17 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones preliminares realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.

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Dicha acción contempla el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos, hasta alcanzar el monto preliminar determinado en la resolución.

La Contraloría explicó que estas acciones son de carácter precautorio y responden a los procedimientos previstos por la legislación para resguardar el patrimonio estatal mientras avanzan las diligencias correspondientes.

La entidad reiteró que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización y control conforme al marco legal, garantizando el debido proceso y la protección de los recursos públicos.