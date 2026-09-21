Pobreza y falta de acceso al Seguro Social, entre las brechas de la niñez en Panamá

Un total de 382,113 niñas, niños y adolescentes viven en la provincia de Panamá, donde persiste la falta de acceso al Seguro Social, la pobreza monetaria, la sobreedad escolar y las dificultades de algunos hogares para acceder a agua segura, de acuerdo con los indicadores distritales elaborados con asistencia técnica y financiera del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La información fue entregada el viernes por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a todas las autoridades locales de la provincia de Panamá, durante la sesión del Consejo Provincial de Panamá, que concedió cortesía de sala a la directora general de la AND, Roxana Méndez.

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La directora presentó los indicadores, explicó su utilidad y promovió su incorporación en la planificación de programas y proyectos municipales.

Los indicadores reúnen información sobre población, educación, salud, acceso a agua, protección social, pobreza y bienestar. Esta evidencia técnica permitirá a cada gobierno local reconocer las principales brechas de su distrito, definir prioridades de intervención y sustentar proyectos que orienten los recursos públicos hacia las necesidades concretas de la niñez y adolescencia.

Además, la información permite comparar las realidades de los distritos de Panamá, San Miguelito, Chepo, Chimán, Balboa y Taboga. De esta manera, cada autoridad local podrá reconocer los desafíos particulares de su territorio y planificar respuestas acordes con sus necesidades.

Durante la presentación, la AND destacó la importancia de que los gobiernos locales incorporen estas necesidades en sus decisiones de inversión, de acuerdo con los principios de la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Méndez animó a los representantes y alcaldes presentes a invertir en oportunidades educativas y capacitación para el empleo, así como la atención a la primera infancia, y proporcionó un listado de ofertas institucionales con las que pueden hacer alianzas y llevar mayores ofertas a sus comunidades.