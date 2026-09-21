¡Impulso a la pesca en Azuero! ARAP estrena puesto modular en Puerto Mensabé

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) inauguró en Puerto Mensabé, provincia de Los Santos, un puesto modular destinado a fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control con trazabilidad pesquera, iniciativa que contribuirá a combatir la pesca ilegal en esta región del país.

La obra permitirá un mejor seguimiento, supervisión y manejo de las actividades relacionadas con los recursos acuáticos de la zona.

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Trabajo con los pescadores y combate a la pesca ilegal

El subadministrador general de la ARAP, Gerardo Irimia, indicó que de esta manera "estamos acercando la institución con los pescadores, manteniendo un trabajo armónico entre todos, que va a resultar en el éxito al combate contra la pesca ilegal".

Por su parte, el secretario general de la ARAP, Víctor Tam, sostuvo que solo en esa zona se beneficiarán 200 pescadores y sus familias, además de cerca de mil personas de manera indirecta.

La infraestructura, aseguró, es una muestra del compromiso de la ARAP para fortalecer y apoyar la actividad pesquera en una de las zonas más estratégicas de la provincia de Los Santos.

Atención a desembarques y zarpes en Puerto Mensabé

En tanto, la directora regional de la ARAP en Los Santos, Nixia Pinto, expresó que es un honor recibir a todos los trabajadores del mar que desembarcan en Puerto Mensabé y que este puesto modular será de gran apoyo para ellos, "a quienes les extenderemos la mano directa en lo que significa el desembarque pesquero, toma de desembarque, zarpes y lo que conlleva los recursos acuáticos de Panamá".