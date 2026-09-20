La invocaron

Entiendo que “La China de la Lavandería” quiera aclarar su lado de la historia y recuperar cierta imagen después de todo lo que pasó. Pero, es necesario revivir una polémica que mucha gente ya había dejado atrás. A veces el silencio y el tiempo ayudan más a limpiar una imagen que volver a abrir heridas que ya no estaban en el centro de la conversación pública.

Reflexión

Shelsy, tus declaraciones le echaron más leña al fuego y nadie cree que no cruzaste límites con los novios de tus amigas. Tomarte un descanso de redes es una buena decisión. Espero que reflexione sinceramente sobre tus errores, aprenda de estos y crezcas como persona, priorizando la lealtad y la confianza. ¡El verdadero cambio empieza con la autocrítica sincera!

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Ya sabíamos

¿Sorpresa? Italy Mora confirmó lo que todo el mundo ya sospechaba: está embarazada. El rumor llevaba semanas de gira y solo faltaba el anuncio oficial. Qué “timing” tan innovador. Felicidades, que disfrute la dulce espera y que el bebé nazca sano… aunque la “sorpresa” llegó con el mismo nivel de misterio que un “spoilers” de novela. ¡Bendiciones!





