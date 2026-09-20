Panamá suma bronce con Yusneiry Agrazal en lucha

La atleta Yusneiry Agrazal subió al podio para colgarse la medalla de bronce en la lucha libre, categoría de los 53 kilogramos, en los Juegos Suramericanos 2026.

Agrazal se impuso por la medalla de bronce ante la chilena Antonia Valdés, en un enfrentamiento con sabor a revancha para la luchadora panameña.

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En la ronda eliminatoria regular (fase de grupos), la chilena Valdés había vencido a Agrazal por 1-6.

Pero en la lucha por la medalla de bronce se volvieron a ver las caras. En esta ocasión, la panameña Agrazal se impuso de forma contundente a la chilena Valdés por 10-0 para adueñarse del metal de bronce.

Con la presea alcanzada por la luchadora Agrazal, Panamá suma 9 medallas en los Juegos Suramericanos 2026, que se realizan en Santa Fe, Argentina.

En la cita deportiva de los Juegos Suramericanos, Panamá tiene dos metales de plata y siete de bronce para sumar nueve medallas en total hasta el momento.