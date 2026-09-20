La Policía Nacional se mantiene en la búsqueda de un tercer implicado en el homicidio de Carlos Ariel Kageles Díaz, de 29 años, ocurrido la noche del viernes en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El mismo día en que se cometió el crimen, la Policía Nacional, mediante el uso de drones, logró la captura de dos de los presuntos homicidas.

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Por el momento, las autoridades solo han confirmado que Carlos Ariel Kageles Díaz había sido privado de su libertad minutos después de llegar en un vehículo de plataforma digital al residencial Monte Limar, en el distrito de La Chorrera.

Persecución en La Mitra y hallazgo del vehículo en La Pitahaya

Tras el reporte, la Policía Nacional ubicó el vehículo Kia Rio de color gris, con matrícula EU2030, en el que se trasladaba la víctima al ingresar al poblado de La Mitra.

En este punto se inició una persecución policial que culminó en una calle sin salida del sector de La Pitahaya, donde los delincuentes se dieron a la fuga, dejando el auto abandonado y llevándose la matrícula.

El cuerpo sin vida de Kageles Díaz fue encontrado en el asiento trasero del automóvil con varios impactos de bala.