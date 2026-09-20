‘Team’ Durán demuestra que en Panamá hay talento



La cartilla del “Torneo Roberto Durán: El Legado”, donde se enfrentaron por dos días los boxeadores del Team Durán (Panamá) y Team Márquez (México), demostró que en el patio hay talento para darle seguimiento y no se puede desaprovechar. El evento tuvo su final la noche del sábado en la Arena Roberto Durán.



Pugilistas como Set Rodríguez, el chorrerano Kenneth Sánchez, el darienita Michael Barrera, Abdiel Ibarra y él chiricano Juan Ríos, entre otros, demostraron que en todo el país hay material en el boxeo que se tiene que aprovechar.

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México también mostró lo suyo con Fernando Lobato y Kevin Vargas.



En la rama femenina destacaron la chiricana Rachell Jurado y la mexicana Sharon De León.



Set Rodríguez ganó su pleito en el primer asalto por RSC ante el mexicano Ángel Ortiz en los 50 kilos. Rachell Jurado se impuso a la azteca Verónica Barrera en los 60 kilos por RSC en el primer round.



Julio Ríos también dejó buenas sensaciones al vencer al mexicano Ángel Urbina de manera unánime.