Motek reverdece laureles para el Stud Las Riendas y gana el Laffit Pincay Jr.

Motek sacó ventaja de la posición uno y de una fuerte aglomeración al momento de la partida, para controlar las acciones desde temprano, y ganar prácticamente de punta a punta el clásico Laffit Pincay Jr., disputado este domingo 20 de septiembre en el Hipódromo Presidente Remón.



Montado por “El Verdugo”, Luis Arango, este caballo colorado de tres años ganó su primer clásico en Panamá, tras múltiples intentos fallidos.

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Contrario a su estilo, esta vez Motek marcó el ritmo de la carrera, fue sometido momentáneamente por Adage, pero no lo dejó irse y volvió a la carga en la recta final en donde impuso su poder.



Motek, propiedad de Stud Las Riendas, de la familia Hamoui, registro 1:11.4 para los 1200 metros y se impuso sobre Kyser, Steel Curtain, Adage y Full Inox.



Después de la carrera hubo una investigación de los comisarios y dos jinetes reclamaron. Yonis Lasso, de Adage, reclamó contra Félix Salgado de Steel Curtain, mientras que Anthony González, de Kyser, se quejó también en contra de Salgado.



Los comisarios dispusieron que Bustin Fox, que se cargó desde la posición exterior, fue el que afectó a Kyser, mientras que, efectivamente, Steel Curtain, subió y obstruyó el accionar de Adage. Con esto, distanciaron a Steel Curtain de la tercera a la cuarta posición y Adage ascendió al tercer puesto del podio. Por el orden de llegada, no hubo nada que hacer con Kyser, debido a la superó a los que lo sacaron de carrera.



Motek, un caballo estadounidense por Audible en Codille, fue presentado para ganar el clásico Laffit Pincay por Eligio Ocaña Jr, quien ganaba por segunda vez este evento, dedicado a la estrella del sillín.



En el acto de premiación Álvaro Díaz recibió de manos de Laffit Pincay Jr. el trofeo en la representación de la familia Hamoui; Alexandra Arosemena le dio un premio al entrenador Ocaña; Stefanie Hernández, al jinete Luis Arango y Gloria Ochi al empleado de establo, entre otros.



Los tiempos parciales de la carrera fueron de 23.2, y 46.1 la media milla para completar el recorrido en 1:11.4. Fue el tercer triunfo de Motek en 12 participaciones y sus ganancias de por vida superan los 35 mil dólares.